ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಈಗ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಾಯಭಾರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:59 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ, ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್

ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ, ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ 

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸು: ಗಾಯಕಿ ಎಸ್‌. ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ
ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸು: ಗಾಯಕಿ ಎಸ್‌. ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ: SR ಪಾಟೀಲ
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ: SR ಪಾಟೀಲ
ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ

ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ, ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್

ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ, ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ 

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

DK sureshKannadaactressNandini milksudharani

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT