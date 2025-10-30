ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸು: ಗಾಯಕಿ ಎಸ್‌. ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ

<p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೀಗ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹುದಿನದ ಕನಸ್ಸನ್ನು ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ನಿರೂಪಣೆ .Ghost Short Film: ‘ಘೋಸ್ಟ್’ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ .<p>ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊ ಜೊತೆಗೆ ‘ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಪೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಆನಂದ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಹಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತಳಾದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾಗ ಭಾವುಕಳಾದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>