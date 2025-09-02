ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ನಿರೂಪಣೆ

<p>ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಉದಯ ಟಿ.ವಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸೆ.2ರಿಂದ ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮಾಂಗಲ್ಯ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಾಣಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದುರ್ಗಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಮಯೂರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿ. ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಆ ಊರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ತೋಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಾಕೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ತಾರಕ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಹಂ ಮುರಿಯಲು ಮಯೂರಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ ತಂಡ. </p>.<p>ನಟ ಜಗನ್ ‘ತಾರಕ್’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದು, ‘ಮಯೂರಿ’ಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಿಸ್ಸೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ಸಿ, ಬಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಇಂಚರ, ದಿಶಾ, ಹನುಮಂತು, ಜಯಬಾಲು, ಚಿತ್ರಾ, ರೂಪೇಶ್ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಸೆ.2ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>