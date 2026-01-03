ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ: SR ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:30 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:30 IST
ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಜನರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
-ಪ್ರಕಾಶ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಹಾವೇಮುಲ್‌ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ
Haveri

