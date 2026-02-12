<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p><p>ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ್ ವಿ.ವಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ತಂಡವು 65–25ರಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಜೈನ್ ವಿ.ವಿಯ ಹರ್ಷಿತಾ 13 ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾ 10 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. </p><p><strong>ಎರಡನೇ ದಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:</strong> ಚಂಡೀಗಢ ವಿ.ವಿ 70–59ರಿಂದ ಡಿಎವಿ ಇಂದೋರ್ ವಿರುದ್ಧ; ಜೈನ್ ವಿ.ವಿ 65–25ರಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧ; ಎಸ್ಆರ್ಎಂ ವಿ.ವಿ ಚೆನ್ನೈ 58–15ರಿಂದ ಎಂಬಿಎಸ್ಪಿಎಸ್ಯು ಪಟಿಯಾಲ ವಿರುದ್ಧ; ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿ.ವಿ 63–58ರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧ; ಐಟಿಎಂ ವಿ.ವಿ 65–30 ಎಸ್ಜಿಜಿವಿಎ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧ; ಎಲ್ಎನ್ಐಪಿಇ ವಿ.ವಿ 68–28ರಿಂದ ಪಿಟಿ ರವಿಶಂಕರ್ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>