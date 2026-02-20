ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜಿಲ್ಲೆಯ 56,941 ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮತದಾರರು ‘ಪ್ರೀ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌’ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ, ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೋರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:24 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:24 IST
ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡ ಭವನ’ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Davanagere

