ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಫೆ.1ಕ್ಕೆ

<p><strong>ಹರಿಹರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವು ಫೆ.1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.55ರ ಮೇಷ ಲಗ್ನದ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಪೌರ್ಣಿಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಆವಾಹಿತ ದೇವತಾ ಪೂಜಾ, ಜಪ, ಪ್ರಧಾನ ದೇವತಾ ಹಾಗೂ ರತಾಂಗ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು, ಬಲಿದಾನ, ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ, ಅಷ್ಠಾವಧಾನ, ಶೇಯಃ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರೆವೇರುವುದು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಜ. 28 ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ, ವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ಜಪ–ಹೋಮ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಬಲಿದಾನ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಫೆ.2 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಸ್ಥಾಪಿತ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ನಾಂದಿ ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆ, ಧ್ವಜ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ.ಜಿ. ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ಎಚ್.ಎನ್. ಇವರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಂತರ ಕಲಾವಿದ ವೀರಪ್ಪ ಅಂದಲಗಿ ಇವರಿಂದ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಫೆ.1 ರಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>