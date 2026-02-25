ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಕೆ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:48 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:48 IST
3ಇಪಿ : 4ಇಪಿ : ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಕೆ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಪ್ಲಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೆ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು.  
Davanagere

