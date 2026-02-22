ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊನ್ನಾಳಿ: ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಾಮಫಲಕ

ಹಳೆಯ ನಾಮಫಲಕಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಫಲಕ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ
ಎನ್.ಕೆ. ಆಂಜನೇಯ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:50 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:50 IST
ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಳಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಮಫಲಕಗಳು
ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡ್‌ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಎಂ. ವಾಸಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಹೊನ್ನಾಳಿ
ಫುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಳೆಯ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ
- ಟಿ. ಲೀಲಾವತಿ, ಮುಖ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ
ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಳಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಮಫಲಕಗಳು
Honnali

