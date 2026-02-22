ಹೊನ್ನಾಳಿ: ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಾಮಫಲಕ

<p><strong>ಹೊನ್ನಾಳಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಿದ್ದು, ವಿಳಾಸ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ರಾಸ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂಬ ದೂರು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೊಸ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹಳೆಯ ನಾಮಫಲಕಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ನೂತನ ಫಲಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಭಾಗ ಎಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಳಾಸ ಹಿಡಿದು ಬರುವವರು ಯಾವುದ ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪುರಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಯಡವಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">- ಎಂ. ವಾಸಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಹೊನ್ನಾಳಿ</span></div>.<div><blockquote>ಫುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಳೆಯ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ </blockquote><span class="attribution">- ಟಿ. ಲೀಲಾವತಿ, ಮುಖ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>