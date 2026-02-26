ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿ: ಎಂ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್‌ ಕಾಕನೂರು

<p><strong>ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು</strong>: ‘ಯುವಜನತೆ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ’ ಎಂದು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಕನೂರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕಾಕನೂರು ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಯುವಜನತೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೇ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 23,952 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೆಲೆಸುವುದು. ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಂತೋಷ್, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಕುಮಾರಿ, ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ವೀಣಾ, ಗೀತಾ ಇದ್ದರು.</p>