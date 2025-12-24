ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅಗಲಿಕೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪಿಸುಮಾತು

ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:01 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:01 IST
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶೋಕದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ.
ಎಚ್‌.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಇದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶೋಕವಿದೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಎನ್‌.ರಾಜಶೇಖರ್‌, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
DavanagereShamanuru Shivashankarappa

