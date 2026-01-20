ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictdavanagere
ದುಡಿಮೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದವರು ಶರಣರು: ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 17:22 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 17:22 IST
ಶಿವಶರಣರು ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ ತತ್ವಗಳಂತಹ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಗ, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
-ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌, ಸಂಸದೆ
Davanagere

