ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನ; ಮಹನೀಯರ ವಿಚಾರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ: ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಭಾಷಣದ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು
ಎಫ್.ಎಚ್.ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್ ಕುಲಪತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
