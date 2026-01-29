ಧಾರವಾಡ: ನಾಯಿ ಕಡಿತ: ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಶಿರಡಿನಗರದ ಸಾಧುನವರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಾಯಿಯೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ 7 ಮಂದಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗವ್ವ ಉಪ್ಪಾರ್ (66), ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (56), ಶೀತಲ್ ಕಬಾಡಿ (48), ಲಕ್ಷ್ಮಿ( 45), ಪ್ರಸಾದ್ (24), ಭೂಮಿಕಾ (13) ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ (5) ಗಾಯಗೊಂಡವರು.</p>.<p>‘ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗವ್ವ, ಶೀತಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಸಂಗಪ್ಪ ಗಾಬಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>