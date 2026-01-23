ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಧಾರವಾಡ | 12 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌: ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ 

ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:28 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:28 IST
ಏಳು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಗಟಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ  ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಎಸ್‌ಕೆಎಸ್‌ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ
ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಹಲವಡೆ ಅಳಗುಂಡಿ (ಮ್ಯಾನ್‍ಹೋಲ್) ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು
ಸುನೀಲ ಬೊಸ್ಲೆ ದುರ್ಗಾ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ
