ಕಲಘಟಗಿ | ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರದಾಟ

ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮ.ಮಿರ್ಜಿ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:46 IST
ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಲಘಟಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
-ಎನ್.ಬಿ.ಕರ್ಲವಾಡ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಧಿಕಾರಿ 
HubliHubli DharwadHealthcare

