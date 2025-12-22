ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜಾಗದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ ಘಟಕ ಮರೀಚಿಕೆ: ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:02 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:02 IST
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು
–ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
DharwadJagadish Shettar

