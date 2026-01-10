ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕರಣ; ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 21:26 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 21:26 IST
Hubli

