ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತ ಚಿರತೆ ಚಲನವಲನ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಸಮೀಪದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಚಿರತೆಯ ಚಲನವಲನಗಳು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡೆ ನಾಯಿಗಳ ಸಮೇತ ಎರಡು ಬೋನು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿರತೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6.40ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಜಿಗಿದು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುನಃ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ <br>ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>'ಚಿರತೆ ಓಡಾಡುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ಬೋನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ, ಮೊಲ, ನವಿಲು, ನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಬೋನಿನಲ್ಲಿನ ನಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಚಿರತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು <br>ತಿಳಿಸಿದರು.</p>