ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯಾ' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ, 'ಕುರುಚಲು ಕಾಡೊಳಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೊಡೆಂತಯ್ಯಾ...' ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ನಗರದ ಅಮರಗೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಚ್ಬಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 2ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ!

ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

106 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1,400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಿವೇಶನಗಳಿವೆ. 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಕೆಎಚ್ಬಿ, ಪೊಲೀಸ್, ರೈಲ್ವೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಪವೇ ಇರುವ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಎಂಬಂತಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ ಕಾರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೆಎಚ್ಬಿ, 2013–17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 270ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ಬಡಾವಣೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆಯು ₹18 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಯೋಜನೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೆಎಚ್ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾದ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗದೆ, ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಉದ್ಯಾನಗಳಿದ್ದರೂ ಅವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನವನಗರಕ್ಕೇ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಭರವಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ.

 'ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಇಂದ ಸಮಸ್ಯೆ' 

'ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಎರಡು ತಾಸು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸುರಿಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು ನೀಲಾ