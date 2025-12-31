ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಇಂದೋರ್ ಪ್ರವಾಸ: 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿ; ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಂದೋರ್‌ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಂದೋರ್‌ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ ಮೇಯರ್
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರವಾಸ
ರಾಮಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಸದಸ್ಯ 
ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗದಷ್ಟು ಬಡತನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಿದೆಯೇ?  ಇಂದೋರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ
ಇಮ್ರಾನ್ ಯಲಿಗಾರ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
Dharwad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT