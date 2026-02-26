ಶಿಶುನಾಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕುಂದಗೋಳ ಬಂಡಿ: ಅಭಿನವ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜನವರು ಶ್ಲಾಘನೆ

<p><strong>ಕುಂದಗೋಳ:</strong> ಶಿಶುನಾಳಕ್ಕೂ ಕುಂದಗೋಳಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಭದವಿದೆ. ಶರೀಫಜ್ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಭಿನವ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜನವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿಶುನಾಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಬಂಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಬಂಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಡಿಗೇರ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಅರವಿಂದ ಕಟಗಿ, ಅರ್ಜುನ ನಾಡಗೀರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ನಾಗರಾಜ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ವಾಯ್.ಎಮ್. ತಹಶಿಲ್ದಾರ, ರಾಜಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಗೌರಿ, ಬಾಬಾಜಾನ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ, ಸಲಿಂ ಕಡ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದರು. ಬಸವರಾಜ ಗೌರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>