ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳದ ಚಿರತೆ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನ

ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ
ಿವರಾಯ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿವರಾಯ ಪೂಜಾರಿ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:09 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:09 IST
ಹೆಚ್ಚು ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು
ದಿವ್ಯಪ್ರಭು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮೊಲ ನವಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶೀಘ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು
ವಿವೇಕ ಕವರಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
