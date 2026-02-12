ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೈತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪಗಳ 51ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಮಹಾಂತ ದಾಸೋಹ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:51 IST
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠದ ರಥೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿತು
