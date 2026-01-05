ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ; ಪೋಷಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ: ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

ಎಂ.ಎಂ. ಜೋಶಿ ನೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಐ ಫೆಸ್ಟ್‌’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 3:58 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 3:58 IST
2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಪಾರ್ಥ ಬಿಸ್ವಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಸೊಸೈಟಿ 
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 59 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂಧತ್ವ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಶಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ.ಜೋಶಿ ನೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ 
