ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ.ಎಚ್. ಹೂಗಾರ

ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ₹3.60 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:15 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:15 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DharwadHubli Dharwad
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT