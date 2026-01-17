ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
dharwad
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕ್ವಾಂಟಮ್‌ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ; ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ.ವಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:45 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:45 IST
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹೊಸ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು
-ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಜಿ.ಮೂಲಿಮನಿ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿ.ವಿ 
HubliHubli Dharwad

