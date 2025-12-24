ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ; ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್‌!

2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸರಬರಾಜು
ೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
ಕಮಿಷನ್‌ ಆಸೆಗೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಿ ಜನರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಔಷಧ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ವಿಶ್ವನಾಥ ಖಾನಾಪುರ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಾಸ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
gadaga

