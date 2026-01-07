ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಭೀತಿ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:20 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:20 IST
ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು.
ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೊರಣ್ಣವರ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
GadagCleaner awareness

