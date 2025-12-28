ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ: ಹೊಂಬಳನಾಕಾ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿಗಳ 40 ವರ್ಷದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬದುಕು

ಹೊಂಬಳನಾಕಾ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಗಳಿಲ್ಲ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಗದಗ ನಗರದ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಳಿಯ ಚರಂಡಿ ಸುತ್ತ ಕಸ ತುಂಬಿದೆ
