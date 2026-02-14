ಸಂಸಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ; ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ: ಅಭಿನವ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ‘ಸಂಸಾರ ಸಮ ಎಂಬುದೂ ಸುಳ್ಳು; ವಿಷಮ ಎಂಬುದೂ ಸುಳ್ಳು. ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಸೂತ್ರ. ಇದು ಸ್ಥಿರವೂ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಂತೆ’ ಎಂದು ಅಭಿನವ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ‘ವಿಷಮ ಸಂಸಾರವಿದನು ಕನಸೆಂದರಿ’ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹರಳಕಟ್ಟಿ ಶಿವಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ನಿಜಗುಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.<br /><br />ಕಾಡರಕೊಪ್ಪದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ ಎಂಬ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಮರೆತು, ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿರುವುದು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಖ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರುದ್ರಮುನೀಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಸಾರವೇ ಪರಮ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭಯ, ಶೋಕ, ಮೋಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಸುಖ ಇರುವುದು ಎಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಶಿವಶರಣೆ ಮುಕ್ತಾತಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದು ದೇಹದ ಸೌಖ್ಯವೇ ಸುಖ ಎಂದು; ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯ, ಅದು ವಿಷಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಜಯರಾಜ ಬಸರಿಗಿಡದ ಅವರು ನರರೋಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗಣಪತಿ ಗಾವಂಕರ ವೇದಘೋಷ ಮಾಡಿದರು. ಡಿ.ಜಿ.ಎಂ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ಎಸ್.ಎನ್.ಬೆಳವಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಜನಿ ಎಲ್. ಕರಿಗಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡಿದರು. ಡಾ. ಅನುಪಮಾ ಹಿರೇಮಠ, ಡಾ. ವೀಣಾ ಕೋರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಾ. ಮಮತಾ ಖಟಾವಕರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಸಾಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ ಪಲ್ಲೇದ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಡಿ.ಜಿ.ಎಂ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತ್ತಕ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>