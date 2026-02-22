ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಶಾರ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಿಟ್:‌ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಖುದಾನಸಾಬ ಗೋಡೆಕಾರ ಎಂಬುವವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಿಟ್‌ನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳೂ ಬೆಂಕಿ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ
ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಖುದಾನಸಾಬ ಗೋಡೆಕಾರ ಎಂಬುವವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಿಟ್‌ನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳೂ ಬೆಂಕಿ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ
Current Short Circuit

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT