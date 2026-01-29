ಗದಗ: ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು ಗೋಚರ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ರೋಣ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ‘ವೂಲ್ಫ್ಡಾಗ್’ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು.</p>.<p>‘ರೋಣ– ಇಟಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು ಗೋಚರಿಸಿತು. ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಇಂತಹ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ) ಅನ್ವರ್ ಕೋಲ್ಹಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ರೋಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾಡುಬೆಕ್ಕುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ನಾಡು, ಕಾಡುಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟೆಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಗಮೇಶ ಕಡಗದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಡಿನ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು, ತೋಳ ಮತ್ತು ನರಿಗಳ ವಂಶವಾಹಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮೂಲವೇ ಮರೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>