ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಿ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:49 IST
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಶರಣರ ಬೀಡು. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು.
– ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
