ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ: ಡಾ. ಜಯಂತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಸಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಲಿವರ್‌ ಅನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕಸಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
–ಡಾ.ಜಯಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು
