ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ| ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾ. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ನೀಲಗುಂದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ನವರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಡಾ. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ನೀಲಗುಂದ ಡಿಎಚ್‌ಒ
GadagMedical

