ರಾಸು ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ: ನೂತನ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ
ಬಿ.ಪಿ.ಜಯಕುಮಾರ್
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:50 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:50 IST
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊರವಲಯದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶಿಲಾಮಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
Hasana

