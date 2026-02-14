ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೇಲೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮುಖಂಡರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ

ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಎಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ. ಶಿವರಾಂ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:22 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:22 IST
ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹7.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ಶಿವರಾಂ ಎಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ
Hassan

