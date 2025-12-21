ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಬೆಂಬಲಿಸಿ’

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಹಿತಾನ್ಯ ಬಿ.ವೈ ರ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಗೌರವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಿ.ಭಾರದ್ವಾಜ್ ರವಿ ನಾಕಲಗೂಡು ಕಲಾವಿದೆ ಹಿತಾನ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
