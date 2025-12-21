ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಬೆಂಬಲಿಸಿ’

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಹಿತಾನ್ಯರ ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಹಿತಾನ್ಯ ಬಿ.ವೈ ರ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಗೌರವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಿ.ಭಾರದ್ವಾಜ್ ರವಿ ನಾಕಲಗೂಡು ಕಲಾವಿದೆ ಹಿತಾನ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಹಿತಾನ್ಯ ಬಿ.ವೈ ರ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕುಮಾರಿ ಹಿತಾನ್ಯ
