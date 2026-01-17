ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಿತ

<p><strong>ಹಾಸನ</strong>: ‘ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಪರಿಣಿತ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅತೀ ಕಡಿಮೆ 58.8 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದ ಸತ್ಯವಂಗಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 9ನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯೂಬ್ ಜೋಡಿಸುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕೌಶಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಇವರಿಗೆ ತಾಯಿ ರಂಜಿತಾ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಣಿತ ಗೌಡ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಯಿ ರಂಜಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>