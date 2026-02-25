ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistricthasana

ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಜಾಲಿಕಟ್ಟೆ ನೀರು ಮಲಿನ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಲಮೂಲ: ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ
ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:23 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:23 IST
ಎಲ್.ಈ.ಜಯಕುಮಾರ್  
ಜಿ.ಜೆ.ಸಂತೋಷ್ 
ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು
ಎಲ್.ಈ.ಜಯಕುಮಾರ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯಬಾರದು
ಜಿ.ಜೆ.ಸಂತೋಷ್ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರೈತ
