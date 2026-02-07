ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಳೇಬೀಡು | ಪ್ರಯಾಣ ದುಸ್ತರ: ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ

ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಮಯ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ಎಚ್‌.ಎಸ್‌. ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್‌
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:02 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:02 IST
Hasana

