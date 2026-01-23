ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಹಳೇಬೀಡು: ಜಮೀನು ಆಧಾರ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ

ರೈತರು, ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ: ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:16 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:16 IST
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಜಮೀನು ಆಧಾರ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗುರುವಾರ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಹಳೇಬೀಡಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. 
Hasana

