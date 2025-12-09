ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಹನುಮೋತ್ಸವ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಿದ್ಧತೆ

ಎಚ್.ವಿ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹನುಮೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಹನುಮೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರಂಗನಾಥ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ
ಹನುಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬರಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಬಾಬು ಉಪ್ಪಾರ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ
