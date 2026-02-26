ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾಸನ HIMS: ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು– ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೇ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ಮೃತಳ ಪತಿ!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೇ 6 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಿ: ಮೃತಳ ಪತಿ ಪುನೀತ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:19 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:19 IST
