ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಹಳೇಬೀಡು: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ..

ಮೈ ನಡುಗಿಸುವ ಚಳಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಸವಳಿದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:27 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ಟೋಲ್‌ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ಎಳನೀರು ಕಾಯಿಗಳು
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ಟೋಲ್‌ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ಎಳನೀರು ಕಾಯಿಗಳು
ಮಂಜುನಾಥ 
ಮಂಜುನಾಥ 
ಪರಮೇಶ್
ಪರಮೇಶ್
Dharmasthalahalebidu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT