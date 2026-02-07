ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯೇ ಕಾರಣ: ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಬೇಸರ

ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಬೇಸರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:57 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:57 IST
ಸಲಗರ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ
ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಶಾಸಕ
Hasana

