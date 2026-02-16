ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:52 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಕ್ಷ. ಬಿಳಿ ಚೌಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದವರು ನೀವು. ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ
ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಶಾಸಕ
Hassan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT