ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಕೃಷಿಕನ ಅರಸಿ ಬಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಎಂ.ಸಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ
ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಂ.ಸಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಎಂ.ಸಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
Kannada RajyotsavaHasana
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT