ಶಾನುಬೋಗ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
ಕೊಣನೂರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು
Hassan

